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    Дамиан Хименес - статистика

    Имя Дамиан
    Фамилия Хименес
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 февраля 1982 (41 год)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черноморец 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.12.2007 1' -90' Динамо (Киев) 5:2 Черноморец (Одесса)
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