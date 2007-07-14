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    Минья Попович - статистика

    Имя Минья
    Фамилия Попович
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 23 января 1983 (40 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Говерла 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.07.2007 1' -90' Говерла (Ужгород) 1:0 Таврия (Симферополь)
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