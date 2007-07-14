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    Алексей Кривошеев - статистика

    #84 | Защитник
    Имя Алексей
    Фамилия Кривошеев
    Команда Гелиос
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 22 февраля 1984 (39 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Говерла 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.10.2007 1' -90' Динамо (Киев) 1:0 Говерла (Ужгород)
    18.08.2007 1' -90' Говерла (Ужгород) 2:0 Черноморец (Одесса)
    14.07.2007 1' -90' Говерла (Ужгород) 1:0 Таврия (Симферополь)
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