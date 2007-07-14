Алексей Кривошеев - статистика
#84 | Защитник
|Имя
|Алексей
|Фамилия
|Кривошеев
|Команда
|Гелиос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 февраля 1984 (39 лет)
|Имя
|Алексей
|Фамилия
|Кривошеев
|Команда
|Гелиос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 февраля 1984 (39 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Говерла
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.10.2007
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|1:0
|Говерла (Ужгород)
|18.08.2007
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|2:0
|Черноморец (Одесса)
|14.07.2007
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|1:0
|Таврия (Симферополь)