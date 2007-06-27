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    Виктор Фомичев - статистика

    Имя Виктор
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Фомичев
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 4 января 1989 (34 года)
    Рост 169
    Вес 62
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Луч 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.06.2007 1' -90' Енисей (Красноярск) 1:0 Луч (Владивосток)
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