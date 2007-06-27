Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Юрий Машуков - статистика

    Имя Юрий
    Отчество Викторович
    Фамилия Машуков
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 6 февраля 1977 (46 лет)
    Рост 178
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Енисей 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.06.2007 1' -90' Енисей (Красноярск) 1:0 Луч (Владивосток)
    • Читайте нас: 
    11