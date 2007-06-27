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    Иван Тестемицану - статистика

    Имя Иван
    Фамилия Тестемицану
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Кишинев
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 апреля 1974 (48 лет)
    Рост 178
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ахмат 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.08.2007 1' -90' Амкар-Пермь (Пермь) 3:1 Ахмат (Грозный)
    27.06.2007 1' -90' Ахмат (Грозный) 1:1
    (4:3)п    		 Спартак (Москва)
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