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    Самуэль Робэйл - статистика

    Имя Самуэль
    Фамилия Робэйл
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 2 июня 1985 (37 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лилль 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.02.2008 1' -90' Лилль (Лилль) 3:1 Ренн (Ренн)
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