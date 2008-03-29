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    Радхи Джаиди - статистика

    Защитник
    Имя Радхи
    Фамилия Джаиди
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Тунис
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 30 июля 1975 (47 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бирмингем Сити 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.03.2008 1' -90' Бирмингем Сити (Бирмингем) 3:1 Манчестер Сити (Манчестер)
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