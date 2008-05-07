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    Владимир Байрамов - статистика

    Имя Владимир
    Отчество Караджаевич
    Фамилия Байрамов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 2 августа 1980 (42 года)
    Рост 181
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Химки 15 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.11.2008 1' -90' Амкар-Пермь (Пермь) 3:1 Химки (Химки)
    16.11.2008 1' -90' Спартак-Нальчик (Нальчик) 1:2 Химки (Химки)
    07.11.2008 1' -90' Химки (Химки) 1:1 Томь (Томск)
    19.10.2008 1' -90' Локомотив (Москва) 0:2 Химки (Химки)
    05.10.2008 1' -90' Химки (Химки) 1:2 ЦСКА (Москва)
    28.09.2008 1' -90' Ахмат (Грозный) 1:0 Химки (Химки)
    05.07.2008 Был в запасе Луч (Владивосток) 1:1 Химки (Химки)
    16.05.2008 1' -90' Химки (Химки) 2:2 Локомотив (Москва)
    11.05.2008 1' -90' ЦСКА (Москва) 4:3 Химки (Химки)
    07.05.2008 1' -90' Химки (Химки) 0:1 Ахмат (Грозный)
    03.05.2008 1' -90' Сатурн (Раменское) 2:2 Химки (Химки)
    26.04.2008 Был в запасе Химки (Химки) 1:0 Крылья Советов (Самара)
    18.04.2008 1' -90' Шинник (Ярославль) 3:2 Химки (Химки)
    12.04.2008 1' -90' Химки (Химки) 0:4 Рубин (Казань)
    04.04.2008 Был в запасе ФК Москва (Москва) 2:2 Химки (Химки)
    29.03.2008 1' -90' Химки (Химки) 3:3 Спартак (Москва)
    23.03.2008 1' -90' Динамо (Москва) 2:0 Химки (Химки)
    15.03.2008 1' -90' Химки (Химки) 0:3 Амкар-Пермь (Пермь)
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