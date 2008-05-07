|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Химки
|15
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.11.2008
|1' -90'
|Амкар-Пермь (Пермь)
|3:1
|Химки (Химки)
|16.11.2008
|1' -90'
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|1:2
|Химки (Химки)
|07.11.2008
|1' -90'
|Химки (Химки)
|1:1
|Томь (Томск)
|19.10.2008
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|0:2
|Химки (Химки)
|05.10.2008
|1' -90'
|Химки (Химки)
|1:2
|ЦСКА (Москва)
|28.09.2008
|1' -90'
|Ахмат (Грозный)
|1:0
|Химки (Химки)
|05.07.2008
|Был в запасе
|Луч (Владивосток)
|1:1
|Химки (Химки)
|16.05.2008
|1' -90'
|Химки (Химки)
|2:2
|Локомотив (Москва)
|11.05.2008
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|4:3
|Химки (Химки)
|07.05.2008
|1' -90'
|Химки (Химки)
|0:1
|Ахмат (Грозный)
|03.05.2008
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|2:2
|Химки (Химки)
|26.04.2008
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|1:0
|Крылья Советов (Самара)
|18.04.2008
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|3:2
|Химки (Химки)
|12.04.2008
|1' -90'
|Химки (Химки)
|0:4
|Рубин (Казань)
|04.04.2008
|Был в запасе
|ФК Москва (Москва)
|2:2
|Химки (Химки)
|29.03.2008
|1' -90'
|Химки (Химки)
|3:3
|Спартак (Москва)
|23.03.2008
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|2:0
|Химки (Химки)
|15.03.2008
|1' -90'
|Химки (Химки)
|0:3
|Амкар-Пермь (Пермь)