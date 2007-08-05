Олег Шептицкий - статистика
#77 | Нападающий
|Имя
|Олег
|Фамилия
|Шептицкий
|Команда
|Тобол
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 сентября 1986 (36 лет)
|Имя
|Олег
|Фамилия
|Шептицкий
|Команда
|Тобол
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 сентября 1986 (36 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нафтовик-Укрнафта
|10
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.11.2007
|1' -90'
|Нафтовик-Укрнафта (Ахтырка)
|0:2
|Металлист (Харьков)
|03.11.2007
|1' -90'
|Нафтовик-Укрнафта (Ахтырка)
|2:0
|Ворскла (Полтава)
|27.10.2007
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|0:0
|Нафтовик-Укрнафта (Ахтырка)
|20.10.2007
|1' -90'
|Нафтовик-Укрнафта (Ахтырка)
|0:0
|Заря (Луганск)
|06.10.2007
|1' -90'
|Таврия (Симферополь)
|1:0
|Нафтовик-Укрнафта (Ахтырка)
|29.09.2007
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|0:1
|Нафтовик-Укрнафта (Ахтырка)
|21.09.2007
|1' -90'
|Нафтовик-Укрнафта (Ахтырка)
|2:2
|Металлург (Донецк)
|14.09.2007
|1' -90'
|ФК Харьков (Харьков)
|1:0
|Нафтовик-Укрнафта (Ахтырка)
|25.08.2007
|1' -90'
|Карпаты (Львов)
|1:1
|Нафтовик-Укрнафта (Ахтырка)
|05.08.2007
|1' -90'
|Нафтовик-Укрнафта (Ахтырка)
|0:1
|Черноморец (Одесса)