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    Кристен Виикмяэ - статистика

    Нападающий
    Имя Кристен
    Фамилия Виикмяэ
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 февраля 1979 (44 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эстония 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.10.2007 1' -90' Англия 3:0 Эстония
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