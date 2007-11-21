Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кольдо - статистика

    Имя Хесус Луис
    Фамилия Альварес
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 4 сентября 1970 (52 года)
    Рост 185
    Вес 84
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Андорра 1 -1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.11.2007 1' -90' Андорра 0:1 Россия
    • Читайте нас: 
    11