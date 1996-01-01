Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Адам Пинтер - посты

    #77 | Защитник
    Имя Адам
    Фамилия Пинтер
    Состав Без клуба
    Родной город Балашадьярмат
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 12 июня 1988 (34 года)
    Рост 190
    Вес 76
    • Читайте нас: 