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    Александр Иванов - статистика

    #7 | Вратарь
    Имя Александр
    Отчество Игоревич
    Фамилия Иванов
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 23 июня 1988 (34 года)
    Рост 186
    Вес 81
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