|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Химки
|8
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.08.2007
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|0:0
|Рубин (Казань)
|29.07.2007
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|0:0
|Химки (Химки)
|23.06.2007
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:1
|Химки (Химки)
|16.06.2007
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|2:2
|Зенит (Санкт-Петербург)
|09.06.2007
|Был в запасе
|Амкар-Пермь (Пермь)
|3:1
|Химки (Химки)
|25.05.2007
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|3:0
|Спартак (Москва)
|19.05.2007
|Был в запасе
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:1
|Химки (Химки)
|13.05.2007
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|0:0
|Сатурн (Раменское)
|05.05.2007
|1' -90'
|ФК Москва (Москва)
|0:2
|Химки (Химки)
|28.04.2007
|1' -90'
|Химки (Химки)
|1:0
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|21.04.2007
|Был в запасе
|Динамо (Москва)
|2:1
|Химки (Химки)
|14.04.2007
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|1:0
|Химки (Химки)
|08.04.2007
|1' -90'
|Химки (Химки)
|1:1
|ЦСКА (Москва)
|31.03.2007
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|2:1
|Химки (Химки)
|17.03.2007
|1' -90'
|Химки (Химки)
|1:0
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)