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    Веллингтон Барони

    #89 | Защитник
    Имя Веллингтон
    Фамилия Барони
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 апреля 1989 (33 года)
    Рост 179
    Вес 70
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