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    Дмитрий Ляпкин - статистика

    Защитник
    Имя Дмитрий
    Отчество Владимирович
    Фамилия Ляпкин
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 сентября 1976 (46 лет)
    Рост 173
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Казахстан 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.11.2007 1' -90' Армения 0:1 Казахстан
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