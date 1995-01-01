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Александр Нечаев
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Текст
Карьера Сычева в «Марселе»: ради него отказался от киевского «Динамо», кормил Дрогба блинами и слушал «Калинку» от французских фанатов
14:18
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14:10
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13:55
Делегация РФС во главе с Дюковым примет участие в Конгрессе ФИФА
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13:51
Текст
Мы попросили искусственный интеллект назвать пять лучших матчей в истории футбола – вот его варианты: заруба «Ливерпуля» в ЛЧ и много финалов ЧМ
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14:23
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13:44
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Сегодня «Сочи» примет «Оренбург». Выбирай победителя и получи 17 000 рублей
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Александр Нечаев - статистика
#9 | Нападающий
Имя
Александр
Отчество
Евгеньевич
Фамилия
Нечаев
Состав
Без клуба
Гражданство
Позиция
Нападающий
Дата рождения
17 июля 1989 (33 года)
Рост
184
Вес
80
Статистика
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
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