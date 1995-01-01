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    Игорь Стрельбин

    Защитник
    Имя Игорь
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Стрельбин
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Брянск
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 сентября 1974 (48 лет)
    Рост 184
    Вес 79
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