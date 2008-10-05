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    Александр Заикин - статистика

    Нападающий
    Имя Александр
    Отчество Евгеньевич
    Фамилия Заикин
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 11 сентября 1974 (48 лет)
    Рост 182
    Вес 85
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волга 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.10.2008 1' -90' Волга (Ульяновск) 0:2 Ростов (Ростов-на-Дону)
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