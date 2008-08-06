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    Арслан Айдемиров - статистика

    Полузащитник
    Имя Арслан
    Отчество Айдемирович
    Фамилия Айдемиров
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 августа 1977 (45 лет)
    Рост 172
    Вес 63
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торпедо Вл 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.08.2008 1' -90' Торпедо Вл (Владимир) 1:4 ЦСКА (Москва)
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