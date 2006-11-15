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    Яне Николоски - статистика

    Вратарь
    Имя Яне
    Фамилия Николоски
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 12 декабря 1973 (49 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Северная Македония 2 -4 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.06.2007 1' -90' Северная Македония 1:2 Израиль
    15.11.2006 1' -90' Северная Македония 0:2 Россия
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