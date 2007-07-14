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    Вадим Харченко - статистика

    #18 | Полузащитник
    Имя Вадим
    Фамилия Харченко
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 мая 1984 (38 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нафтовик-Укрнафта 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.07.2007 Был в запасе Металлист (Харьков) 2:0 Нафтовик-Укрнафта (Ахтырка)
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