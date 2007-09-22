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    Небойша Йеленкович - статистика

    #23 | Полузащитник
    Имя Небойша
    Отчество .
    Фамилия Йеленкович
    Команда Литекс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 мая 1978 (44 года)
    Рост 177
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кубань (ЛФЛ) 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.09.2007 1' -90' Кубань (ЛФЛ) (Краснодар) 0:1 Луч (Владивосток)
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