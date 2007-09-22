Небойша Йеленкович - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Небойша
|Отчество
|.
|Фамилия
|Йеленкович
|Команда
|Литекс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 мая 1978 (44 года)
|Рост
|177
|Вес
|70
|Имя
|Небойша
|Отчество
|.
|Фамилия
|Йеленкович
|Команда
|Литекс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 мая 1978 (44 года)
|Рост
|177
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кубань (ЛФЛ)
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.09.2007
|1' -90'
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|0:1
|Луч (Владивосток)