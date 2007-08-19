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    Альберт Надь - статистика

    Имя Альберт
    Отчество .
    Фамилия Надь
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 октября 1974 (48 лет)
    Рост 174
    Вес 63
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ростов 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.08.2007 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 1:1 Рубин (Казань)
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