Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дмитрий Тихонов - статистика

    Имя Дмитрий
    Отчество Владимирович
    Фамилия Тихонов
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 13 августа 1988 (34 года)
    Рост 180
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЦСКА 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.06.2007 1' -90' Балтика (Калининград) 0:1 ЦСКА (Москва)
    • Читайте нас: 
    11