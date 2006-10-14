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    Морейра - статистика

    Имя Самори Алмани
    Отчество да Силва
    Фамилия Морейра
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 июня 1978 (44 года)
    Рост 168
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.10.2006 1' -90' Луч (Владивосток) 3:1 Динамо (Москва)
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