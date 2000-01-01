Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ким Ким Донг Хен

    Имя Ким
    Отчество Донг
    Фамилия Ким Донг Хен
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 20 мая 1984 (38 лет)
    Рост 188
    Вес 85
    • Читайте нас: 
    11