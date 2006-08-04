|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо
|15
|2
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2006
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:2
|Зенит (Санкт-Петербург)
|04.11.2006
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|0:2
|ФК Москва (Москва)
|14.10.2006
|1' -90'
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|0:0
|Торпедо (Москва)
|24.09.2006
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|2:0
|Торпедо (Москва)
|16.09.2006
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|0:2
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|09.09.2006
|1' -90'
|Амкар-Пермь (Пермь)
|1:0
|Торпедо (Москва)
|26.08.2006
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|0:3
|Сатурн (Раменское)
|20.08.2006
|1' -90'
|Томь (Томск)
|0:0
|Торпедо (Москва)
|13.08.2006
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:1
|Торпедо (Москва)
|04.08.2006
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|3:0
|Динамо (Москва)
|29.07.2006
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|2:2
|ЦСКА (Москва)
|23.07.2006
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:1
|Торпедо (Москва)
|19.07.2006
|1' -90'
|ФК Москва (Москва)
|1:1
|Торпедо (Москва)
|12.07.2006
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|1:1
|Торпедо (Москва)
|06.07.2006
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|2:0
|Торпедо (Москва)