|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сатурн
|13
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2007
|1' -90'
|Амкар-Пермь (Пермь)
|3:1
|Сатурн (Раменское)
|21.07.2007
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|0:0
|Томь (Томск)
|14.07.2007
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|2:1
|Сатурн (Раменское)
|30.06.2007
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|2:0
|Амкар-Пермь (Пермь)
|22.06.2007
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|2:0
|Сатурн (Раменское)
|16.06.2007
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|1:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|10.06.2007
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:1
|Сатурн (Раменское)
|05.05.2007
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|1:1
|Локомотив (Москва)
|29.04.2007
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|3:1
|Сатурн (Раменское)
|13.04.2007
|1' -90'
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|2:2
|Сатурн (Раменское)
|07.04.2007
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|1:1
|Крылья Советов (Самара)
|31.03.2007
|1' -90'
|Томь (Томск)
|1:1
|Сатурн (Раменское)
|18.03.2007
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|0:1
|Луч (Владивосток)