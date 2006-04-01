|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шинник
|11
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.11.2006
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:1
|Шинник (Ярославль)
|18.11.2006
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:2
|Зенит (Санкт-Петербург)
|16.07.2006
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:3
|Локомотив (Москва)
|12.07.2006
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|3:1
|Шинник (Ярославль)
|13.05.2006
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:1
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|07.05.2006
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:0
|Шинник (Ярославль)
|30.04.2006
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Крылья Советов (Самара)
|23.04.2006
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|0:0
|Шинник (Ярославль)
|08.04.2006
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|3:0
|Шинник (Ярославль)
|01.04.2006
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:1
|Томь (Томск)
|18.03.2006
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:1
|Шинник (Ярославль)