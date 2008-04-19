|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|8
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.09.2008
|1' -90'
|Динамо Бр (Брянск)
|1:2
|Черноморец (Новороссийск)
|25.09.2008
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|2:1
|Черноморец (Новороссийск)
|08.09.2008
|1' -90'
|Динамо (Барнаул)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|05.09.2008
|1' -90'
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
|0:0
|Черноморец (Новороссийск)
|29.08.2008
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:2
|Сибирь (Новосибирск)
|14.06.2008
|1' -90'
|Звезда (Иркутск)
|1:2
|Черноморец (Новороссийск)
|19.04.2008
|1' -90'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)