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    Руслан Мостовой - статистика

    Имя Руслан
    Отчество Иванович
    Фамилия Мостовой
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 июня 1974 (48 лет)
    Рост 182
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Томь 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.03.2007 1' -90' Томь (Томск) 1:1 Сатурн (Раменское)
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