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    Исмаил Халинбеков - статистика

    Имя Исмаил
    Отчество Магомедович
    Фамилия Халинбеков
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 сентября 1985 (37 лет)
    Рост 183
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ахмат 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.11.2005 1' -90' Томь (Томск) 2:0 Ахмат (Грозный)
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