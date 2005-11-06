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    Георгий Ульянов - статистика

    #45 | Защитник
    Имя Георгий
    Отчество Владимирович
    Фамилия Ульянов
    Команда Череповец
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 12 сентября 1985 (37 лет)
    Рост 200
    Вес 93
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шинник 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.11.2005 1' -90' ФК Москва (Москва) 3:2 Шинник (Ярославль)
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