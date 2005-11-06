Георгий Ульянов - статистика
#45 | Защитник
|Имя
|Георгий
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Ульянов
|Команда
|Череповец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 сентября 1985 (37 лет)
|Рост
|200
|Вес
|93
|Имя
|Георгий
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Ульянов
|Команда
|Череповец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 сентября 1985 (37 лет)
|Рост
|200
|Вес
|93
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шинник
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2005
|1' -90'
|ФК Москва (Москва)
|3:2
|Шинник (Ярославль)