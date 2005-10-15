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    Андриус Гедгаудас - статистика

    Имя Андриус
    Отчество .
    Фамилия Гедгаудас
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 сентября 1978 (44 года)
    Рост 180
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Томь 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.10.2005 1' -90' Томь (Томск) 3:0 Амкар-Пермь (Пермь)
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