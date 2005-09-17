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    Игор Лазич - статистика

    Имя Игор
    Отчество .
    Фамилия Лазич
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 30 октября 1979 (43 года)
    Рост 175
    Вес 69
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ахмат 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.11.2005 1' -90' Томь (Томск) 2:0 Ахмат (Грозный)
    23.10.2005 1' -90' Динамо (Москва) 0:1 Ахмат (Грозный)
    17.09.2005 1' -90' ФК Москва (Москва) 2:1 Ахмат (Грозный)
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