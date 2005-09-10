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    К. Баркауан - статистика

    Имя К.
    Отчество .
    Фамилия Баркауан
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 августа 1978 (44 года)
    Рост 185
    Вес 83
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Крылья Советов 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.09.2005 1' -90' Шинник (Ярославль) 3:1 Крылья Советов (Самара)
    10.09.2005 1' -90' Крылья Советов (Самара) 0:1 Торпедо (Москва)
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