|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Локомотив
|7
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.11.2005
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|1:1
|Спартак (Москва)
|06.11.2005
|1' -90'
|Ахмат (Грозный)
|0:3
|Локомотив (Москва)
|23.10.2005
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|0:0
|Локомотив (Москва)
|16.10.2005
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|0:0
|Шинник (Ярославль)
|24.09.2005
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|0:3
|Торпедо (Москва)
|18.09.2005
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:1
|Локомотив (Москва)
|28.08.2005
|1' -90'
|Амкар-Пермь (Пермь)
|3:4
|Локомотив (Москва)