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    Атанас Борносузов - статистика

    Имя Атанас
    Отчество .
    Фамилия Борносузов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 октября 1979 (43 года)
    Рост 180
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ахмат 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.08.2007 1' -90' Амкар-Пермь (Пермь) 3:1 Ахмат (Грозный)
    27.06.2007 1' -90' Ахмат (Грозный) 1:1
    (4:3)п    		 Спартак (Москва)
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