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    Евгений Новиков - статистика

    Имя Евгений
    Отчество Александрович
    Фамилия Новиков
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 июня 1980 (42 года)
    Рост 178
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.09.2008 1' -90' Динамо (Барнаул) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    29.08.2008 1' -90' Звезда (Иркутск) 5:1 Динамо (Барнаул)
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