|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|9
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.10.2005
|1' -90'
|Томь (Томск)
|3:2
|Динамо (Москва)
|23.10.2005
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|0:1
|Ахмат (Грозный)
|16.10.2005
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|2:4
|Динамо (Москва)
|02.10.2005
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|0:0
|Локомотив (Москва)
|25.09.2005
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|2:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|11.09.2005
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|3:1
|Рубин (Казань)
|27.08.2005
|1' -90'
|ФК Москва (Москва)
|2:1
|Динамо (Москва)
|31.07.2005
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|2:1
|Динамо (Москва)
|24.07.2005
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|2:1
|Динамо (Москва)