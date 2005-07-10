|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|10
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.11.2005
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|0:1
|Динамо (Москва)
|30.10.2005
|1' -90'
|Томь (Томск)
|3:2
|Динамо (Москва)
|02.10.2005
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|0:0
|Локомотив (Москва)
|27.08.2005
|1' -90'
|ФК Москва (Москва)
|2:1
|Динамо (Москва)
|20.08.2005
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|0:1
|Спартак (Москва)
|06.08.2005
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|0:1
|Динамо (Москва)
|31.07.2005
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|2:1
|Динамо (Москва)
|24.07.2005
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|2:1
|Динамо (Москва)
|17.07.2005
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:2
|Зенит (Санкт-Петербург)
|10.07.2005
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|3:1
|Крылья Советов (Самара)