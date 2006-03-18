|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шинник
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.05.2006
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:0
|Шинник (Ярославль)
|30.04.2006
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Крылья Советов (Самара)
|16.04.2006
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:0
|Амкар-Пермь (Пермь)
|08.04.2006
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|3:0
|Шинник (Ярославль)
|01.04.2006
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:1
|Томь (Томск)
|26.03.2006
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|5:1
|Шинник (Ярославль)
|18.03.2006
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:1
|Шинник (Ярославль)