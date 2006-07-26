|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шинник
|18
|1
|0
|7
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.11.2006
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:1
|Шинник (Ярославль)
|18.11.2006
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:2
|Зенит (Санкт-Петербург)
|24.10.2006
|1' -90'
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|2:1
|Шинник (Ярославль)
|20.10.2006
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:3
|Луч (Владивосток)
|15.10.2006
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|2:0
|Шинник (Ярославль)
|30.09.2006
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:6
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|24.09.2006
|1' -90'
|Амкар-Пермь (Пермь)
|1:0
|Шинник (Ярославль)
|16.09.2006
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:0
|Сатурн (Раменское)
|30.07.2006
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:2
|ФК Москва (Москва)
|26.07.2006
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|0:0
|Шинник (Ярославль)
|05.07.2006
|1' -90'
|ФК Москва (Москва)
|4:1
|Шинник (Ярославль)
|13.05.2006
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:1
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|07.05.2006
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:0
|Шинник (Ярославль)
|23.04.2006
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|0:0
|Шинник (Ярославль)
|08.04.2006
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|3:0
|Шинник (Ярославль)
|01.04.2006
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:1
|Томь (Томск)
|26.03.2006
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|5:1
|Шинник (Ярославль)
|18.03.2006
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:1
|Шинник (Ярославль)