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    Игорь Будиша - статистика

    Имя Игорь
    Отчество .
    Фамилия Будиша
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 сентября 1977 (45 лет)
    Рост 187
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шинник 18 1 0 7 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.11.2006 1' -90' Торпедо (Москва) 1:1 Шинник (Ярославль)
    18.11.2006 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:2 Зенит (Санкт-Петербург)
    24.10.2006 1' -90' Спартак-Нальчик (Нальчик) 2:1 Шинник (Ярославль)
    20.10.2006 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:3 Луч (Владивосток)
    15.10.2006 1' -90' Крылья Советов (Самара) 2:0 Шинник (Ярославль)
    30.09.2006 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:6 Ростов (Ростов-на-Дону)
    24.09.2006 1' -90' Амкар-Пермь (Пермь) 1:0 Шинник (Ярославль)
    16.09.2006 1' -90' Шинник (Ярославль) 0:0 Сатурн (Раменское)
    30.07.2006 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:2 ФК Москва (Москва)
    26.07.2006 1' -90' Рубин (Казань) 0:0 Шинник (Ярославль)
    05.07.2006 1' -90' ФК Москва (Москва) 4:1 Шинник (Ярославль)
    13.05.2006 1' -90' Шинник (Ярославль) 0:1 Спартак-Нальчик (Нальчик)
    07.05.2006 1' -90' Луч (Владивосток) 1:0 Шинник (Ярославль)
    23.04.2006 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 0:0 Шинник (Ярославль)
    08.04.2006 1' -90' Сатурн (Раменское) 3:0 Шинник (Ярославль)
    01.04.2006 1' -90' Шинник (Ярославль) 0:1 Томь (Томск)
    26.03.2006 1' -90' ЦСКА (Москва) 5:1 Шинник (Ярославль)
    18.03.2006 1' -90' Динамо (Москва) 1:1 Шинник (Ярославль)
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