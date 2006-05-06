Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сергей Рехтин - статистика

    Имя Сергей
    Отчество Валентинович
    Фамилия Рехтин
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 12 сентября 1974 (48 лет)
    Рост 188
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Томь 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.08.2006 1' -90' ФК Москва (Москва) 0:0 Томь (Томск)
    13.05.2006 1' -90' Томь (Томск) 2:1 Луч (Владивосток)
    06.05.2006 1' -90' Крылья Советов (Самара) 2:1 Томь (Томск)
    • Читайте нас: 
    11