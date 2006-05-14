|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ФК Москва
|12
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.11.2006
|1' -90'
|ФК Москва (Москва)
|2:1
|Сатурн (Раменское)
|18.11.2006
|1' -90'
|Томь (Томск)
|1:0
|ФК Москва (Москва)
|14.10.2006
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|0:1
|ФК Москва (Москва)
|12.08.2006
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|1:1
|ФК Москва (Москва)
|06.08.2006
|1' -90'
|ФК Москва (Москва)
|0:0
|Томь (Томск)
|30.07.2006
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:2
|ФК Москва (Москва)
|25.07.2006
|1' -90'
|ФК Москва (Москва)
|1:1
|Динамо (Москва)
|19.07.2006
|1' -90'
|ФК Москва (Москва)
|1:1
|Торпедо (Москва)
|12.07.2006
|1' -90'
|ФК Москва (Москва)
|0:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|14.05.2006
|1' -90'
|ФК Москва (Москва)
|0:1
|ЦСКА (Москва)
|07.05.2006
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|2:0
|ФК Москва (Москва)
|30.04.2006
|1' -90'
|ФК Москва (Москва)
|0:1
|Локомотив (Москва)