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Михаил Савченко
Главные новости
11:43
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11:32
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11:18
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2
10:51
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10
10:29
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1
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Михаил Савченко
Имя
Михаил
Отчество
Павлович
Фамилия
Савченко
Команда
Завершил карьеру
Гражданство
Позиция
Вратарь
Дата рождения
19 июня 1980 (42 года)
Рост
189
Вес
82
Статистика
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
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