|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов
|10
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.09.2005
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:1
|Локомотив (Москва)
|20.08.2005
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:0
|ФК Москва (Москва)
|21.05.2005
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|0:3
|Динамо (Москва)
|14.05.2005
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|4:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|01.05.2005
|1' -90'
|Амкар-Пермь (Пермь)
|1:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|23.04.2005
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|1:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|16.04.2005
|1' -90'
|ФК Москва (Москва)
|1:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|10.04.2005
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|0:1
|Спартак (Москва)
|03.04.2005
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|2:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|20.03.2005
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|2:2
|Шинник (Ярославль)