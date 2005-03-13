|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов
|9
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.06.2005
|1' -90'
|Томь (Томск)
|1:2
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|28.05.2005
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|0:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|14.05.2005
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|4:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|01.05.2005
|1' -90'
|Амкар-Пермь (Пермь)
|1:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|23.04.2005
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|1:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|16.04.2005
|1' -90'
|ФК Москва (Москва)
|1:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|10.04.2005
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|0:1
|Спартак (Москва)
|03.04.2005
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|2:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|13.03.2005
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|3:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)